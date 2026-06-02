Состав ФК «Челябинск» пополнили футболисты Илья Сафронов и Дмитрий Каменщиков

Футбольный клуб «Челябинск» подписал два контракта с игроками Ильей Сафроновым и Дмитрием Каменщиковым. Оба соглашения заключены на два года, сообщает пресс-служба ФК.

Футболисты присоединились к клубу на правах свободных агентов. Илья Сафронов в прошедшем сезоне играл за волгоградский «Ротор» и забил семь голов, став лучшим бомбардиром команды. Всего в Первой лиге на счету футболиста 89 матчей, 12 мячей и четыре голевые передачи.

Дмитрий Каменщиков в сезоне 2024/2025 стал лучшим бомбардиром в группе «Золото» Второй лиги, забив 16 голов. Кроме того, футболист достиг лучших показателей в составе «Волги», забив за два года 25 мячей.

Ольга Воробьева