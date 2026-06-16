FT: ConocoPhillips близка к соглашению с Сирией о возобновлении производства газа

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips готовится подписать соглашение с правительством Сирии о возобновлении производства газа в стране. Об этом написала Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Газета отмечает, что это станет первым подобным соглашением между крупной американской компанией и правительством Ахмеда аш-Шараа. По данным источников, соглашение будет подписано уже на этой неделе.

Как пишет FT, условия соглашения предусматривают, что ConocoPhillips будет заниматься разработкой уже существующих месторождений газа и разведкой новых вместе с сирийской Syrian Petroleum Company (SPC) и американской Novaterra Energy. Еще в ноябре 2025 года ConocoPhillips подписала с SPC меморандум о взаимопонимании.

Производство газа в Сирии сократилось за время гражданской войны примерно на две трети с максимального уровня в 30 млн кубометров газа в день в 2011 году. После прихода к власти Ахмеда аш-Шараа многие западные энергетические компании стали проявлять интерес к возобновлению работы в Сирии.

ConocoPhilllips отказалась комментировать информацию FT.

Яна Рождественская