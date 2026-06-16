Акции «Татнефти» снизились на фоне ограничений отпуска топлива на АЗС
Акции «Татнефти» ускорили снижение после сообщений о введении ограничений на отпуск топлива на автозаправочных станциях компании. Об этом сообщил «Ъ».
Акции «Татнефти» снизились на фоне ограничений отпуска топлива на АЗС
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
К 13:20 обыкновенные акции компании на Московской бирже торговались по 555,9 руб. за бумагу, что на 3,29% ниже уровня предыдущего закрытия. Привилегированные акции теряли около 4%, опустившись до 519,1 руб.
Снижение котировок началось вчера после появления сообщений о возможном мирном соглашении между США и Ираном. На этом фоне дешевели акции и других российских нефтяных компаний, однако бумаги «Татнефти» демонстрировали наиболее заметное снижение.