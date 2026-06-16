Акции «Татнефти» ускорили снижение после сообщений о введении ограничений на отпуск топлива на автозаправочных станциях компании. Об этом сообщил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акции «Татнефти» снизились на фоне ограничений отпуска топлива на АЗС

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Акции «Татнефти» снизились на фоне ограничений отпуска топлива на АЗС

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

К 13:20 обыкновенные акции компании на Московской бирже торговались по 555,9 руб. за бумагу, что на 3,29% ниже уровня предыдущего закрытия. Привилегированные акции теряли около 4%, опустившись до 519,1 руб.

Снижение котировок началось вчера после появления сообщений о возможном мирном соглашении между США и Ираном. На этом фоне дешевели акции и других российских нефтяных компаний, однако бумаги «Татнефти» демонстрировали наиболее заметное снижение.

Анна Кайдалова