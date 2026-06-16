Novo Nordisk подаст заявку для продажи таблеток от ожирения Wegovy в Китае

Novo Nordisk «очень скоро» подаст заявку в регуляторные органы КНР для получения разрешения на продажу препарата от ожирения Wegovy в виде таблеток. Об этом заявил генеральный директор датской фармацевтической компании Мазиар Дустдар во время визита в Китай. Его цитирует агентство Reuters.

По словам господина Дустдара, «очень скоро» — это «несколько месяцев». В Novo Nordisk ожидают, что Wegovy, который до недавнего времени пользовался большой популярностью в мире в виде инъекций, будет еще больше востребован в форме таблеток на китайском рынке, втором по величине в мире фармацевтическом рынке после США.

На китайский рынок уже вышел со своими препаратами от ожирения конкурент Novo Nordisk — компания Eli Lilly. Также наращивают производство местные компании, включая Innovent Biologics. Данных по продажам в Китае эти компании не раскрывают. По оценкам Jefferies, продажи препаратов для снижения веса (на основе агонистов рецепторов GLP-1) только через платформы Alibaba и JD.com в первом квартале достигли 1,4 млрд юаней ($207 млн).

Алена Миклашевская