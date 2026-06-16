Nvidia привлечет $25 млрд через выпуск облигаций

Американская корпорация Nvidia сообщила о планах привлечь $25 млрд, выпустив корпоративные облигации инвестиционного класса. Как отмечает CNBC, компания привлечет средства таким способом впервые с 2021 года, то есть с начала бума технологий искусственного интеллекта. За это время капитализация Nvidia выросла более чем в десять раз.

В компании заявили, что привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели, такие как погашение и рефинансирование долгов. Ранее Reuters сообщало о планах Nvidia привлечь средства таким образом. По данным его источников, спрос инвесторов на облигации компании превышает $85 млрд.

После заявления о выпуске облигаций акции Nvidia выросли на 3,5%.

Яна Рождественская