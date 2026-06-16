Нижегородские власти распространили выплаты участникам СВО на иностранцев

Власти Нижегородской области распространили региональные выплаты участникам СВО на иностранных граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ. Согласно изменениям в указ губернатора, меры поддержки действуют для иностранцев с 15 июня. Кроме того, сумму единовременной выплаты от региональных и муниципальных властей увеличили до 2,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Таким образом, вместе с 400 тыс. от Минобороны РФ участник СВО будет получать единовременно 3,2 млн руб.

Ежемесячное довольствие при нахождении в зоне СВО составляет 210 тыс. руб. Помимо этого, в Нижегородской области бойцам положен сертификат на предоставление земельного участка.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее федеральная, региональная и муниципальная выплаты составляли совокупно 2,1 млн руб.

Галина Шамберина