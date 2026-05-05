НГЛУ предлагает студентам до 5,5 млн рублей за год службы в беспилотных войсках

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. Добролюбова (НГЛУ) предлагает своим студентам и сотрудникам отправиться на службу по контракту в войска беспилотных систем. Как говорится в официальном сообщении вуза, за год службы контрактникам будет выплачено до 5,5 млн руб.

В НГЛУ пояснили, что часть от общей суммы составляет единовременная выплата за заключение контракта о прохождении военной службы в размере 2,5 млн руб. В нее входят федеральная, региональная и муниципальная выплаты — 2,1 млн руб. Еще 400 тыс. руб. университет готов добавить от себя.

Также студенты, став военнослужащими, будут получать ежемесячную зарплату. В первые три месяца она будет составлять 50-60 тыс. руб. Далее до окончания службы — до 300 тыс. руб. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги, достижения и подбитую технику — от 5 до 500 тыс. руб.

В инязе уточнили, что год службы на СВО может заменить службу по призыву.

