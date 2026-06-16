Паслер заявил, что траты на поддержку бойцов СВО и их семей выросли в три раза

Расходы на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей в Свердловской области в 2025 году выросли в три раза по сравнению с предыдущими двумя годами, вместе взятыми. Как заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер, выступая с ежегодным отчетом в региональном законодательном собрании, в прошлом году общая поддержка участников СВО и их семей составила более 30 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам губернатора, в планах — сохранить и расширить работу по поддержке бойцов и их семей в последующие годы. Господин Паслер также рассказал, что в регионе был запущен образовательный проект «Патриоты» для помощи вернувшимся со спецоперации и их семьям, желающим начать свое дело.

«Планируется расширение услуг по реабилитации в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн. В 2025 году в медучреждение поставили новое оборудование для малоинвазивных операций на позвоночнике»,— заявили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, в феврале этого года сообщалось, что при заключении контракта екатеринбуржцы смогут получить выплату в размере 3,3 млн руб. Сумма складывается из федеральной выплаты (400 тыс. руб.), муниципальной (200 тыс. руб.) и региональной (2,7 млн руб.).

Мария Игнатова