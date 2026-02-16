В Екатеринбурге продлили сроки единовременной денежной выплаты участникам СВО

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о продлении до 31 декабря 2026 года единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей гражданам, заключившим контракт на службу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в мэрии.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Таким образом, при заключении контракта екатеринбуржцы смогут рассчитывать на выплату 3,3 млн руб. Сумма складывается из трех частей: федеральной (400 тыс. руб.), муниципальной (200 тыс. руб.) и региональной (2,7 млн руб.). В мэрии также напомнили, что семьи бойцов СВО продолжат получать единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка военнослужащего.

Ранее в Свердловской области расширили категории участников СВО, которые имеют право на социальную выплату в размере 200 тыс. руб. для приобретения земельного участка.

Полина Бабинцева