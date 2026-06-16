ВГУ не включили в рейтинг лучших российских университетов в 2026 году

Воронежский государственный университет (ВГУ) не вошел в топ-100 лучших вузов России агентства RAEX за 2026 год. Годом ранее вуз занимал 57-е место рейтинга. Это следует из данных рейтинговой группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный корпус Воронежского государственного университета

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Главный корпус Воронежского государственного университета

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» запросил комментарий у пресс-службы ВГУ с просьбой пояснить, что могло повлиять на решение RAEX.

В этом году лишь один университет из региона попал в топ-100 по версии RAEX — Воронежский медицинский госуниверситет имени Н. Н. Бурденко, занявший 93-ю строчку в списке. В 2025 году вуз был на 94-м месте.

Первое место в списке традиционно занял Московский госуниверситет имени М. В. Ломоносова (МГУ). Второе и третье места, как и годом ранее, достались Московскому техническому госуниверситету имени Н. Э. Баумана и Московскому физико-техническому институту соответственно.

В марте «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в 2026 году в локальный рейтинг ведущих вузов Центрального федерального округа (ЦФО) агентства RAEX вошли 16 учебных заведений из Черноземья. Большинству из них удалось усилить свои позиции, и только три вуза просели в рейтинге.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Университетам прибавили очки».

Егор Якимов