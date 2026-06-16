Politico узнало об опасениях ЕС по поводу отстранения от переговоров по Украине

Союзники Украины в Евросоюзе опасаются, что президент США Дональд Трамп после завершения иранского кризиса может оттеснить ЕС от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и отказаться от стратегии давления на Россию. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Сам президент США на встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном подтвердил, что после завершения войны с Ираном намерен заняться украинским вопросом. Также господин Трамп назвал хорошим телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским и отметил, что оба открыты к миру. В аппарате президента США рассказали Politico, что американский президент настроен оптимистично насчет перспектив мирного соглашения между Москвой и Киевом.

У стран ЕС сохраняются разногласия с администрацией президента США относительно стратегии переговоров с Кремлем и опасения насчет недавних телефонных переговоров. В Европе выступают за усиление санкций против России и сохранение поддержки Украины, а позиция США по этим вопросам остается менее определенной.

Представители Европы и Украины намерены убедить США придерживаться общей переговорной линии и не допускать решений, которые могли бы предусматривать территориальные уступки со стороны Киева.

С 15 по 17 июня во французском Эвиане проходит саммит Группы семи (G7). В планах руководства Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, США, а также Евросоюза — обсуждение боевых действий на Ближнем Востоке и Украине.