В Сочи суд пересмотрел решение по иску экс-депутата Юрия Напсо к блогеру Валову

Лазаревский райсуд Сочи оставил без рассмотрения иск экс-депутата Госдумы Юрия Напсо о защите чести и достоинства к учредителю ресурса «Блог Сочи» Александру Валову, поскольку с мая 2026 года заявитель дважды не являлся на слушания. Об этом «Ъ» рассказал ответчик Александр Валов. Таким образом, претензии бывшего парламентария по поводу распространенной блогером информации могут считаться несостоятельными.

Судебный спор между Юрием Напсо, который до 2025 года был депутатом Госдумы от ЛДПР, и создателем проекта «Блог Сочи» Александром Валовым связан с публикациями о том, что депутат использовал свои полномочия для захвата недвижимости.

При первом рассмотрении иска в 2017 году Лазаревский райсуд постановил удалить тексты и взыскать с Александра Валова и второго ответчика, Владимира Мельникова, 1 млн руб. компенсации морального вреда. В 2018 году Александр Валов был арестован по обвинению в вымогательстве у Юрия Напсо и приговорен к шести годам лишения свободы, которые он отбыл полностью.

В ноябре 2025 года вступило в силу решение суда по иску Генпрокуратуры о конфискации у Юрия Напсо и его родственников имущества стоимостью 1,4 млрд руб., полученного с нарушением антикоррупционных норм. После этого Александр Валов и Владимир Мельников попросили суд пересмотреть решение о защите чести и достоинства экс-депутата по новым обстоятельствам — в связи с данными о коррупционном поведении Юрия Напсо, о чем и шла речь в публикациях. В итоге решение 2017 года было отменено краевым судом, новое рассмотрение не состоялось из-за неявки экс-депутата.

Анна Перова, Краснодар