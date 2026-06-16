Лавров: Россия ценит заинтересованность Турции в мире на Украине

Россия ценит заинтересованность Турции в урегулировании ситуации вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

«Ценим искренню заинтересованность наших турецких друзей содействовать поиску справедливого, устойчивого, долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины»,— заявил господин Лавров.

Хакан Фидан, в свою очередь, подчеркнул, что Турция готова выступить посредником в урегулировании конфликта или предоставить площадку для переговоров России и Украины. Он подчеркнул, что эскалация боевых действий «может привести к дальнейшему разрастанию войны».

Лусине Баласян