Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Olfactory Signals Фото: Olfactory Signals

Миланский концепт-стор 10 Corso Como продолжает радовать необычными культурными проектами на стыке искусства, дизайна и исследовательских практик. В начале июня здесь прошел третий выпуск Olfactory Signals — салона, посвященного парфюмерии как художественному медиуму. Основанный System Preferences в 2024 году, проект задуман как платформа для самых интересных и экспериментальных ароматов.

В 2026 году более 30 независимых авторов и брендов со всего мира представили свои работы в Project Room 10 Corso Como. Olfactory Signals — это не только о самих ароматах. В галерейных пространствах и на мезонине были показаны специальные инсталляции, объединяющие скульптуру, фотографию, звук и запах. Авторы проекта предлагают рассматривать аромат как самостоятельный художественный язык и задаются вопросами, как он передается, кому принадлежит и каким образом влияет на наше восприятие окружающего мира.

Одной из самых интересных работ проекта стала инсталляция OPEN AI, представленная на крыше 10 Corso Como. Ее автором выступила Сиссель Толаас — норвежская художница и исследовательница, которую многие считают одним из главных мировых специалистов по работе с запахом как художественным медиумом. Проект был создан совместно с французским архитектором Октавом Перро. Вместе они предложили взглянуть на крышу не как на архитектурное пространство, а как на своеобразный интерфейс между человеком и небом.

По замыслу авторов, это место, где воздух свободно движется, переносит информацию и связывает человека с окружающим миром. В результате крыша 10 Corso Como превратилась в пространство созерцания и своеобразного диалога с небом, атмосферой и теми невидимыми потоками, которые постоянно существуют вокруг нас.

Анна Минакова