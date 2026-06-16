Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Instagram.com / sokolov.russia Фото: Instagram.com / sokolov.russia

Даниэль Сваровски родился в 1862 году в маленькой деревушке в чешской Богемии. Его отец занимался главным местным бизнесом — огранкой хрусталя. Даниэль же выучился на инженера и сумел поставить на службу традиционному семейному ремеслу новомодное в ту пору электричество.

Изобретенная им электрическая машина для огранки стекла придавала хрусталю блеск бриллиантов. Хрусталь он тоже варил по личному рецепту, секрет которого никто не выведал до сих пор. Результат не заставил себя ждать. На рубеже веков Сваровски перебрался в Тироль, где основал собственную фирму, предлагавшую парижским модницам взглянуть на бижутерию по-новому.

Дамы от блестящей красоты были в восторге. В 1931 году Сваровски заполучил в клиентки Коко Шанель, а в 1950-х уже сотрудничал с Кристианом Диором. Бижутерию Swarovski носили Мэрилин Монро, Мадонна, Дженнифер Лопес и тысячи девушек среднего класса. Так небогатый мальчик из Богемии сделал шик-блеск демократичным.

Павел Шинский