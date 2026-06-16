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Онлайн-продажа Faberge, Gold Boxes and Vertu (последний термин можно переводить как «драгоценности»), организованная Sotheby's Geneva в полумесячном онлайн-режиме, привела к тому, что 27 из 34 лотов Фаберже нашли покупателей, что принесло 1,1 млн швейцарских франков (около 100 млн руб.). Мой добрый приятель Андрей Ружников внимательно следит за русскими аукционами за границей. А дилером Фаберже он всегда был не из последних — его мнение очень важно.

Андрей называет «провалом» предполагаемый топ-лот всего аукциона — изящный нефритово-эмалевый цветок знаменитого мастера Хенрика Вигстрема с названием «Анемон». Причина: отсутствовал один из листьев, а цветы Фаберже должны быть безупречными! Как романтично пишет Ружников, — «это как роза без шипа или лоза без винограда». С коммерческой точки зрения — это провал.

Хотя у цветка отличный провенанс. Он был продан на Christie's London в 2004 году за 48 тыс. фунтов (на сегодняшние деньги — около 9,2 млн руб.). Ранее принадлежал сэру Уильяму Сидсу, послу Великобритании в Советском Союзе в 1939–40 годах. Сидс провел два года в царской России как студент (1899–1901) и стал ярым поклонником Фаберже.

В результате топом стала рамка из горного хрусталя мастера Михаила Перхина с вензелем в форме сердца из прозрачной розовой эмали и оригинальным корпусом из падубового дерева. Очень редкая вещь, которую описывают как «потрясающую», ушла за 192 тыс. швейцарских франков (примерно 17,5 млн руб.).

В разделе часов с ювелиркой лидером стали канареечно-желтый эмалевый настольный предмет Demi-Lune из мастерской Перхина; их цена составила 115 тыс. швейцарских франков (10,5 млн руб.). Интересно, что в 2019 году он продавался на аукционе за 126 тыс. франков (около 11 млн руб.). Целый раздел посвящен животным Фаберже. Агатовая свинья с алмазными глазками достигла 128 тыс. франков (11,6 млн руб.). Тут уникален материал скульптурки. А вот серебряная зажигалка в виде шимпанзе — это, если так можно выразиться, «серийная работа». Ружников знает по меньшей мере шесть таких фигурок. Нынешняя ушла за 35,8 тыс. швейцарских франков (3,2 млн руб.).

Дмитрий Буткевич