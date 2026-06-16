«Финальный свисток вогнал Бразилию чуть ли не в траур»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dpa / picture alliance / Getty Images Фото: dpa / picture alliance / Getty Images

Чемпионат мира по футболу, мягко говоря, нечасто выигрывают команды, которые перед стартом турнира не входят в список претендентов на успех. Но все-таки подобное случается. Самый яркий пример — Уругвай в 1950 году. Дело в том, что после домашнего турнира в 1930-м, куда многие сборные отказались приехать, Уругвайская федерация в чемпионатах мира участия не принимала. Это была принципиальная позиция: мол, вы не приехали к нам, а мы не поедем к вам. Но в 1950 году уругвайские футболисты все-таки прибыли в Бразилию, где главным фаворитом, конечно, считались хозяева.

Уругвай же за год до этого занял на Кубке Африки шестое место, и к команде относились без должного пиетета. Да и причин восхищаться этой сборной было немного. Ну, разве что крупная победа над слабенькой Боливией со счетом 8:1 впечатлила. Бразилия же на этом фоне поистине фейерила — победа над Швецией (7:1), над Испанией (6:1). Поэтому, когда Уругвай и Бразилия сошлись в ключевом матче на знаменитом стадионе «Маракана», вопрос у болельщиков был один: с каким счетом бразильцы выиграют?

Стоит сказать, что этот матч не был финальным. Дело в том, что тогда победитель определялся по круговой системе, где учитывались очки, так что хозяевам для победы достаточно было сыграть вничью. При этом поддержка у Бразилии была нереальной. На самой большой футбольной арене того времени собралось почти 200 тыс. человек. Это был рекорд, который попал в Книгу Гиннесса. Трибуны ревели от счастья, когда в начале второго тайма их любимцы открыли счет, а в стране уже начали праздновать титул. Но, как оказалось, рановато.

Дальше происходило то, что до сих пор считается главным чудом мировых чемпионатов. Сначала уругвайцы сравняли счет, а за 11 минут до конца матча в ворота Бразилии влетел еще один мяч. Футболисты Уругвая праздновали это взятие ворот в полной тишине. А финальный свисток вогнал Бразилию чуть ли не в траур. Дошло до того, что белые футболки, в которых команда тогда проиграла, навсегда изъяли из обращения, а матч получил название «Мараканасо», что в дословном переводе означает «агония Мараканы». Уругвай же вошел в историю как творец главной сенсации мировых чемпионатов.

Владимир Осипов