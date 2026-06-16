The Guardian: Шри-Ланка становится центром киберпреступности на юго-востоке Азии

С начала года власти Шри-Ланки провели более десятка рейдов в рамках борьбы с кибермошенничеством, арестовали и депортировали почти 700 причастных к этой деятельности иностранных граждан. Как отмечает The Guardian, после разгрома нескольких мошеннических колл-центров в Мьянме и Камбодже преступники начали перебираться на Шри-Ланку, куда легко получить туристическую визу, где нет ограничений на покупку сим-карт и на интернет и где в изобилии сдаются недорогие офисы.

Журналисты The Guardian, получившие разрешение осветить последнюю полицейскую операцию в Коломбо, сообщают, что в ходе нее были задержаны 18 граждан Китая и гражданин Лаоса. В помещении, которое снимали мошенники для своего колл-центра, остались десятки фальшивых документов, в том числе якобы выданных Казначейством США, а также были найдены 62 паспорта, ноутбуки, смартфоны, печати.

Как сообщили журналистам представители полиции, за работой этого центра стоит один из китайских преступных синдикатов. Сотрудники центра пытались обманным путем убедить американских граждан инвестировать в некую несуществующую компанию в США. По оценкам США, на 2024 год американцы потеряли на деятельности таких центров в странах Юго-Восточной Азии более $10 млрд.

Посольство КНР в Коломбо уже официально признало причастность своих граждан к работе мошеннических колл-центров на Шри-Ланке и заверило местные власти в полной поддержке борьбы с преступностью.

Алена Миклашевская