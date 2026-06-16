Генпрокурор Германии: «Хамас» планировал теракт в Европе

Генеральный прокурор Германии Йенс Роммель на ежегодной пресс-конференции ведомства заявил, что радикальная группировка «Хамас» планировала теракт в Европе.

С осени 2025 года по делу о подготовке теракта в Германии, Великобритании и других странах арестовали девять человек, их обвиняют в сотрудничестве с «Хамасом», а также в хранении и перевозке оружия и боеприпасов.

По словам господина Роммеля, выяснилось, что планы группировки по совершению теракта в Европе были конкретнее, чем предполагалось ранее. «У одного из обвиняемых было обнаружено заранее записанное видео с признаниями (в совершении теракта. — Ъ)»,— заявил он. Генпрокурор сообщил, что теракт скорее всего планировалось совершить в октябре 2025-го, ко второй годовщине атаки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года.

Яна Рождественская