Греция вернула в тюрьму лидера террористической группировки «17 ноября»

82-летний Александрос Гиотопулос, лидер греческой террористической группировки «Революционная организация 17 ноября», вернулся в тюрьму для отбытия сразу нескольких пожизненных сроков. Об этом сообщает Neos Kosmos.

Верховный суд Греции отменил решение Апелляционного суда Пирея об освобождении Гиотопулоса по УДО. В начале мая он был выпущен из тюрьмы в связи с ухудшением здоровья и преклонным возрастом. Решение было подвергнуто критике как в самой Греции, так и за рубежом. Официальный протест тогда заявили США, напомнившие, что преступник виновен в гибели как минимум четырех граждан США.

Группировка «Революционная организация 17 ноября» была создана Гиотопулосом в 1975 году. Название она получила в память о жестоком подавлении 17 ноября 1973 года выступлений студентов против правившего режима «черных полковников». Группировка стояла за многочисленными убийствами, грабежами и взрывами в стране. Первым актом террористов было убийство в Афинах главы местной резидентуры ЦРУ Ричарда Уэлча. Греческие власти сумели выйти на организацию и ликвидировать ее только в 2002 году, когда один из ее членов подорвался на собственной бомбе.

Гиотопулос был арестован в 2002 году. Суд признал его виновным по всем обвинениям. В 2003 году он был приговорен к 17 пожизненным заключениям и дополнительно — к 25-летнему тюремному сроку. Сам Гиотопулос вину не признал.

Николай Зубов