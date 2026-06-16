Владивосток, Крым и Краснодар столкнулись с затовариванием первичного рынка жилья

Сразу три российских региона оказались в зоне наибольшего риска по соотношению предложения и спроса на рынке жилых новостроек. Об этом на проходящем в Сочи форуме недвижимости «Движение» сообщил директор аналитического сервиса bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новостройки в Симферополе (Крым)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Новостройки в Симферополе (Крым)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, речь идет о Владивостоке, Крыме и Краснодаре, где зафиксирована заметная затоваренность жильем на первичном рынке. В этих трех регионах квартиры в новых жилых комплексах будут распродаваться еще в течение трех лет после ввода объектов в эксплуатацию, пояснил аналитик.

От двух лет сейчас продаются квартиры в новостройках Новосибирска, Перми, Челябинска, Тюмени, Воронежа, Уфы, Краснодара, Омска, Калининградской области, Казани, Приморского края и Самары. Менее двух лет после сдачи жилых комплексов в эксплуатацию будет распродаваться в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Подмосковье, Петербурге, Москве, Волгограде и Ленобласти.

Халиль Аминов, Сочи