Число случаев заболевания Эболой в ДР Конго превысило 800

Центры содержания заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго уже переполнены, а число случаев заболевания в стране достигло 808. Национальный институт здравоохранения ДР Конго также сообщил о 192 случаях смерти. В соседней Уганде подтверждено 19 случаев заражения.

Агентство Bloomberg цитирует экспертов организации «Врачи без границ», которые указывают на то, что реальные масштабы вспышки заболевания могут быть гораздо больше, чем сейчас полагают. Многие зараженные не обращаются за помощью, их контакты отследить невозможно. Кто-то же приходит к врачам уже на такой стадии болезни, что помочь уже невозможно.

Ситуация в ДР Конго вызывает озабоченность лидеров африканских и других государств. Сегодня, 16 июня, состоится онлайн-саммит с участием глав Бурунди, ДР Конго, Уганды, генерального секретаря ООН и генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Цель — обеспечить финансовую поддержку борьбе со вспышкой заболевания и скоординировать действия по предотвращению его распространения. На борьбу с болезнью необходимо $518 млн, считают организаторы встречи.

Официально о выявлении вспышки лихорадки Эбола власти ДР Конго объявили 15 мая. Но они признали, что несколько недель заболевание оставалось незамеченным. Около 90% заболевших проживают в провинции Итури, где идет вооруженный конфликт и оказание помощи затруднено.

Алена Миклашевская