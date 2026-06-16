Введение судов присяжных в новых регионах снова откладывается

Верховный суд (ВС) предлагает отсрочить введение судов присяжных в новых субъектах РФ до 2030 года. Соответствующие законопроекты для внесения их в Госдуму 16 июня одобрил пленум ВС.

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При принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в 2022 году были установлены особенности переходного периода в судебной системе, предполагавшие введение на этих территориях суда присяжных с 1 января 2027 года. Однако, как сообщил на заседании пленума зампред ВС Николай Тимошин, «введение данного вида судопроизводства к указанной дате не представляется возможным». Это, по его словам, связано прежде всего с организационными трудностями: часть территории находится под контролем вооруженных сил Украины, что не позволяет достоверно установить численность населения.

Кроме того, формирование коллегии присяжных заседателей предполагает вызов большого количества кандидатов, а такие мероприятия могут быть сопряжены с высокими рисками с точки зрения обеспечения безопасности. Наконец, на всех новых территориях продолжает действовать военное положение, а предусмотренные им меры затрудняют рассмотрение дел с участием присяжных.

Принятие подготовленных ВС законопроектов не повлечет снижения процессуальных гарантий для участников судопроизводства, заверил Николай Тимошин. В связи с этим он напомнил разъяснение Конституционного суда: право обвиняемого на рассмотрение его дела судом присяжных не входит в основное содержание конституционного права на судебную защиту, а выступает лишь одной из возможных процессуальных гарантий.

Анастасия Корня