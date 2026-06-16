Следователи России и Белоруссии раскрыли международную сеть серых риелторов

Совместная следственная группа Белоруссии и России раскрыла транснациональную преступную сеть, которая использовала фиктивные договоры для изъятия квартир у жителей Мрсквы. В преступную группу, действовавшую в двух государствах, входили 17 участников, сообщается в официальном Telegram-канале белорусского Следственного комитета.

Злоумышленники искали умерших, пропавших без вести или длительное время отсутствующих москвичей, не имеющих наследников. В зависимости от схемы по поддельным документам они оформляли права на недвижимость жителей столицы через мнимые сделки купли-продажи или фиктивные браки.

Организатор преступной сети — неоднократно судимый 59-летний уроженец Белоруссии. Сначала злоумышленники занимались созданием фальшивых печатей, штампов и документов, а потом передавали их курьерами в Россию. После этого печати использовались для подтверждения права на наследство подставными лицами.

В итоге участники преступной группы завладели четырьмя квартирами в Москве на общую сумму порядка 83,9 млн руб. Злоумышленники завладели квартирой умершей в 2020 году москвички, двумя квартирами умершего в 2024 году москвича, а также продали пустующую квартиру еще одного жителя столицы, длительное время отсутствовавшего в стране, другим ничего не подозревающим гражданам.

Четверо членов группы были задержаны в Белоруссии, а остальные — в России. Им предъявлены обвинения в создании преступной организации, в особо крупном мошенничестве, совершенном орггруппой, в покушении на такое мошенничество, в подделке документов.