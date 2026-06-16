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Хоккеисты «Лады» начнут новый сезон КХЛ двумя матчами на выезде

Хоккеисты «Лады» начнут сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) двумя матчами на выезде. Тольяттинская команда 5 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с местным СКА, а спустя два дня в Череповце сразится с «Северсталью».

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Первая домашняя игра «Лады» нового сезона пройдет 11 сентября. Коллектив из Самарской области в Тольятти примет нижегородское «Торпедо».

«Лада» заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ минувшего сезона, набрав 47 очков в 68 матчах.

Андрей Сазонов