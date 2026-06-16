МГУ возглавил топ-100 российских вузов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял первое место в ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100. Второе место занял МГТУ имени Н. Э. Баумана, на третьем — Московский физико-технический институт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Далее следуют Санкт-Петербургский государственный университет и НИЯУ МИФИ. В 2026 году в список лидеров вошли вузы из 30 регионов. Более половины позиций в топ-100 заняли университеты Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. В столице и области расположены 38 вузов из списка, а в Санкт-Петербурге — еще 14 участников рейтинга.

Как отмечают авторы исследования, состав первой двадцатки рейтинга по сравнению с прошлым годом не изменился. При этом улучшить свои позиции в верхней части списка смогли только три университета — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России и Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. Основными критериями при оценке качества образования считаются «уровень преподавания», «международная интеграция», «ресурсная обеспеченность» и «востребованность среди абитуриентов».