Правительство расширило перечень инфраструктурных проектов с госучастием

Правительство расширило перечень инфраструктурных проектов с государственным участием и включило в него 25 новых позиций. Об этом сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, в список включили следующие проекты:

строительство и ремонт медучреждений (Камчатской краевой больницы, детского инфекционного стационара в Омске, областного роддома в Магадане, детской областной больницы в Твери, детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, зданий ГКБ скорой помощи в Таганроге, многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске);

строительство научных и образовательных центров (межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал», корпуса инновационной гематологии и клеточной терапии НМИЦ гематологии и кампуса мирового уровня «Меркурий» РГАТУ имени П. А. Соловьева);

ремонт и строительство дорог (Р-256 «Чуйский тракт», Р-21 «Кола», участки Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала, А-121 «Сортавала» и Р-22 «Каспий»);

строительство набережной от променада в Светлогорске до порта в городе Пионерском Калининградской области, водозабора на реке Асса в Ингушетии и ремонт очистных сооружений в Евпатории.

Эти проекты будут финансировать по госпрограммам и за счет Фонда национального благосостояния. Инициативы находятся на особом контроле госорганов, чтобы исключить случаи коррупции и повысить эффективность расходования госсредств, отметили в правительстве.