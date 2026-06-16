Россия приостановила речные рейсы из Хабаровска в Китай из-за поломки теплохода

Рейсы теплохода «70 лет Победы» из Хабаровска в китайский Фуюань временно приостановили. Их планируют возобновить 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Хабаровского края.

Как рассказали в ведомстве, судно получило повреждения из-за попадания постороннего предмета в водометную систему. Ранее после неблагоприятных погодных условий у побережья Хабаровска увеличилось количество плавающего мусора, объяснили в Минтрансе. «Судно временно выведено из расписания до завершения необходимых работ и технической проверки»,— указывается в публикации.

Точную дату возобновления рейсов объявят после завершения ремонтных работ, монтажа и технической проверки судна. Сейчас добраться до Фуюаня можно на китайском судне, указали в Минтрансе.

Теплоход «70 лет Победы» — единственное российское судно, работающее на маршруте между Хабаровском и Фуюанем. Его спустили на воду в 2015 году, однако оно несколько лет простояло без дела. Перевозки на нем возобновили в 2025 году. «70 лет Победы» развивает скорость до 70 км/ч. Время в пути из Хабаровска в Фуюань составляет 1,5 часа.