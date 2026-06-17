Сердечной недостаточности не хватает зрелости

Средний возраст пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) постепенно снижается — это состояние все чаще диагностируется у более молодых людей. К такому выводу пришли несколько медицинских организаций по итогам анализа данных пациентов. На снижение показателя, считают эксперты, повлияло в том числе появление новых методов диагностики заболевания. Эксперты Минздрава утверждают, что средний возраст страдающих ХСН, наоборот, растет, в том числе за счет продления жизни пациентов и современной терапии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «СберЗдоровье» предоставила “Ъ” результаты анализа медицинских данных 7 тыс. человек с хронической сердечной недостаточностью, подключенных к платформе дистанционного мониторинга. Эта технология позволяет врачам удаленно следить за давлением, пульсом, уровнем сахара и самочувствием пациентов. Изучив массив данных, полученных в 2022–2026 годах, эксперты пришли к выводу, что средний возраст пациента с ХСН снизился с 73 до 64 лет.

“Ъ” запросил аналогичные данные в других медицинских компаниях. В «СМ-Клинике» также заметили некоторое омоложение диагноза: с 2023 по 2025 год средний возраст пациентов с ХСН снизился с 71,9 года до 70 лет, а в январе—мае 2026-го составил уже 69 лет. При этом средний возраст всех кардиологических пациентов (в том числе с ишемической болезнью сердца, перенесших инсульт и так далее) увеличился, отмечают в «СМ-Клинике»: с 45,7 года в 2023–2024 годах до 49,2 года в первой половине 2026-го. По данным Европейского медицинского центра, за четыре года средний возраст пациентов с ХСН менялся неравномерно: в 2022 году он составлял 67 лет, в 2023-м снизился до 63 лет, затем поднялся до 66 лет в 2025-м.

ХСН — клинический синдром, при котором сердце неспособно эффективно перекачивать кровь, вызывая кислородное голодание тканей. Без лечения болезнь приводит к одышке, повышенной утомляемости, отечности и другим проблемам, повышая риск смерти. В 2021 году российские кардиологи провели исследование, показавшее, что распространенность ХСН среди населения за 20 лет увеличилась с 6,1% до 8,2%.

Снижение среднего возраста пациентов с ХСН связано с появлением новых инструментов контроля, считает врач-кардиолог «СберЗдоровья» Элла Виноградова: люди в активном возрасте хотят отслеживать показатели здоровья с помощью различных устройств. «Современная медицина располагает существенно более широкими возможностями диагностики, включая раннюю, чем 20–40 лет назад, а также более эффективными подходами к терапии. Поэтому речь идет об улучшении диагностики и расширении охвата пациентов»,— говорит врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.— Корректно говорить о тенденциях можно только на основании качественных эпидемиологических данных».

“Ъ” попросил прокомментировать ситуацию Минздрав РФ — там предоставили позицию подведомственного НМИЦ кардиологии им. Е. И. Чазова. По оценкам центра, средний возраст пациентов с хронической сердечной недостаточностью составляет сейчас 69 лет, при этом наблюдается «тенденция к росту». Более того, в отдельных регионах ситуация еще лучше, говорят в центре: в Тюменской области средний возраст пациентов с ХСН вырос с 69 лет в 2023 году до 72 лет в 2026-м, в Тульской — с 63 лет в 2019 году до 70 лет в 2024-м. «Современная терапия и экстренная помощь при инфарктах продлевают жизнь пациентов и отодвигают развитие ХСН»,— объясняют в НМИЦ кардиологии.

Наталья Костарнова