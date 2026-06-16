В Приангарье введен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о введении в регионе с 16 июня режима повышенной готовности в связи с лесными пожарами. В своих постах в социальных сетях господин Кобзев охарактеризовал ситуацию как «непростую» и отметил, что в Приангарье горит 9,3 тыс. га лесов.

«Отмечу главное — ситуация под контролем. Мы видим каждый очаг, держим на связи все службы и не ждем, пока огонь подойдет ближе, действуем на опережение»,— написал губернатор.

Режим повышенной готовности означает, что силы и средства пожаротушения выполняют свою работу в усиленном режиме. Указом определена работа глав муниципалитетов, которым необходимо уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По информации ФГУП «Авиалесоохрана», на 16 июня на территории России действует 139 лесных пожаров на площади 49,7 тыс. га. Больше всего пожаров — 63 на площади 33 тыс. га — зарегистрировано в Красноярском крае. Режим ЧС введен на территории Красноярского края, Томской области, а также в отдельных районах Иркутской области и Якутии. Особый противопожарный режим установлен в 51 субъекте РФ.

Влад Никифоров, Иркутск