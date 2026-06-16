Олега Парфенова оставили исполняющим обязанности конкурсного управляющего ВНЗМ

Арбитражный суд Башкирии назначил исполняющим обязанности конкурсного управляющего ПАО «АК ВНЗМ» Олега Парфенова, который 27 мая покинул пост по собственному желанию. Исполнять обязанности член ассоциации «Евросиб» будет до 29 июня, когда суд рассмотрит кандидатуры нового управляющего.

Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж» признана банкротом в апреле прошлого года. На момент завершения процедуры наблюдения сумма требований кредиторов превышала 7,9 млрд руб.

Идэль Гумеров