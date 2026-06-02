Олег Парфенов отказался от поста конкурсного управляющего ВНЗМ

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление Олега Парфенова и освободил его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО «Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж» (ВНЗМ).

ВНЗМ признан банкротом в апреле прошлого года. На момент завершения процедуры наблюдения сумма требований кредиторов превышала 7,9 млрд руб. До 8 октября конкурсным управляющим предприятия был Игорь Ковалев из Ассоциации арбитражных управляющих Центрального федерального округа. Сменивший его господин Парфенов представляет СРО «Евросиб».

С марта до конца апреля Олег Парфенов инициировал 193 дела о признании недействительными сделок ВНЗМ, совершенных за три года до начала процедуры банкротства. Всего управляющий намеревался вернуть в конкурсную массу должника более 5 млрд руб., а также земельные участки, недвижимость, дорожно-строительную технику и другое имущество.

Вопрос об утверждении нового конкурсного управляющего суд рассмотрит 29 июня. Кандидатуры представит «Евросиб».

