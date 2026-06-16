В Чите по подозрению в госизмене задержан местный житель

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали жителя Читы по подозрению в совершении государственной измены. Как сообщает пресс-служба ведомства, в его отношении возбуждено уголовное дело не только по статье «Госизмена», но также за «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

По информации УФСБ, мужчина был завербован украинскими спецслужбами для участия в организации диверсионно-террористической деятельности на территории России. При этом житель Читы прошел специальную подготовку для выполнения задач, связанных с совершением терактов.

Отмечается также, что до момента задержания мужчина собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о критически важных объектах, расположенных в Забайкалье. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Влад Никифоров, Иркутск