Нижегородку оштрафовали на 100 тысяч рублей за падение наледи на детей

Организатора мастер-класса Ирину Кузнецову в Нижнем Новгороде признали виновной в падении наледи с кровли здания на группу детей. Ее осудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и назначили штраф 100 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу о падении наледи на детей с кровли здания по улице Рождественской

Фото: Нижегородский областной суд Судебное заседание по делу о падении наледи на детей с кровли здания по улице Рождественской

Фото: Нижегородский областной суд

Инцидент произошел в феврале 2026 года при проведении мастер-класса во дворе здания на улице Рождественской: в ходе занятия на несовершеннолетних упали снег и наледь, причинив им телесные повреждения. Собственником помещения, с которого упала наледь, была подсудимая. Суд установил, что именно она не обеспечила надлежащую очистку кровли.

Вину нижегородка признала, также она возместила причиненный потерпевшим вред.

Приговор в законную силу не вступил.

Как писал «Ъ-Приволжье», один из пострадавших получил травмы средней степени тяжести.

Галина Шамберина