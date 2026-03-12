Дело о падении наледи на шестерых детей в Нижнем Новгороде передали в суд

Уголовное дело о падении наледи на шестерых детей с кровли дома №10В по улице Рождественской в Нижнем Новгороде передано в суд. Как сообщили в областной прокуратуре, обвиняемой проходит директор некоммерческой организации, которой принадлежит помещение в доме.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Несчастный случай произошел месяц назад: 12 февраля снежная масса упала на группу детей, которые пришли на экскурсию в частный музей. Один из пострадавших получил травмы средней степени тяжести.

Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ей предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Галина Шамберина