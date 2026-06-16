«Фонтанка»: подростки совершили 15 поджогов в Ленобласти с начала 2026 года

За первую половину 2026 года подростки совершили 15 поджогов в Санкт-Петербурге и области. В самом городе было зафиксировано девять случаев, по области — шесть. Это следует из статистики, которую приводит «Фонтанка».

За весь 2025 год таких случаев зафиксировано 14. В 2024 году — восемь, а в 2023 — пять. Средний возраст поджигателей сократился с 15,5 лет в 2023 году до 13 лет в 2026 году. За первую половину года силовики задержали 18 несовершеннолетних.

Эпизоды квалифицируют по двум статьям — о теракте (ст. 205 УК) или об умышленном уничтожении или повреждении имущества опасным способом (ч. 2 ст. 167 УК). В первом случае обвиняемым грозит от 10 до 12 лет лишения свободы, во втором — до пяти лет.

В начале марта в Санкт-Петербурге временно запретили продавать бензин несовершеннолетним. Ограничения касаются всех заправочных станций на территории города и действуют с 9 марта по 31 декабря. Меру ввели, чтобы снизить риски при использовании бензина подростками «в деструктивных целях».