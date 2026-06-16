В аэропорту Казани с 16 по 19 июня усилят досмотровые мероприятия
В международном аэропорту Казани с 16 по 19 июня будут действовать дополнительные меры контроля. Досмотровые процедуры будут организованы как на входе в терминал, так и на подъездной дороге к аэропорту, сообщила пресс-служба аэропорта.
В аэропорту Казани с 16 по 19 июня усилят досмотровые мероприятия
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Пассажирам рекомендовали заранее выезжать в аэропорт с учетом времени, необходимого для прохождения проверок.
В аэропорту отметили, что все досмотровые мероприятия проводятся в целях обеспечения безопасности.
С 17 по 19 июня в Казани пройдет саммит Россия — АСЕАН.