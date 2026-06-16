Новые направления МИДиС в Челябинске: востребованные профессии в ИТ, дизайне и туризме

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Набор на новые направления в МИДиС начинается с приемной кампании 2026/2027, которая стартует с 20 июня

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Набор на новые направления в МИДиС начинается с приемной кампании 2026/2027, которая стартует с 20 июня

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

Связь образования МИДиС с национальными проектами

Сегодня на федеральном уровне активно поддерживаются креативные индустрии, внутренний туризм, цифровая трансформация бизнеса и технологии искусственного интеллекта. Именно поэтому новые образовательные треки Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) встроены в логику национальных проектов. Это отрасли, где уже есть стабильное финансирование, крупные индустриальные партнёры и понятные карьерные траектории для молодых специалистов.

Новые образовательные программы колледжа и института МИДиС

Чтобы удовлетворить спрос современного рынка труда, МИДиС запускает профильные направления подготовки для абитуриентов:

«Цифровая анимация и моушн дизайн» . Направление для тех, кто хочет работать в анимации, рекламе, диджитал среде и медиа. Студенты учатся создавать визуальные истории, работать с композицией, движением и современными цифровыми инструментами.

. Направление для тех, кто хочет работать в анимации, рекламе, диджитал среде и медиа. Студенты учатся создавать визуальные истории, работать с композицией, движением и современными цифровыми инструментами. «Управление ИТ проектами и искусственный интеллект (FDE программа)» . Программа готовит ИТ-менеджеров, способных выстраивать эффективную коммуникацию между бизнесом и технической командой. Студенты учатся управлять ИТ проектом как целостной системой с применением нейросетей.

. Программа готовит ИТ-менеджеров, способных выстраивать эффективную коммуникацию между бизнесом и технической командой. Студенты учатся управлять ИТ проектом как целостной системой с применением нейросетей. «Ивент менеджмент и продюсирование» . Для Челябинска с его развивающимися деловыми форумами и фестивалями эта программа особенно актуальна. Индустрия получает специалистов, которые профессионально управляют концепцией события, площадкой, бюджетом, командой и продвижением.

. Для Челябинска с его развивающимися деловыми форумами и фестивалями эта программа особенно актуальна. Индустрия получает специалистов, которые профессионально управляют концепцией события, площадкой, бюджетом, командой и продвижением. «Управление цифровыми проектами и бизнес аналитика в туризме» . Направление готовит бизнес-аналитиков для туриндустрии. Учащиеся исследуют клиентский путь, находят слабые места в сервисе и развивают туристические продукты как рентабельные проекты.

. Направление готовит бизнес-аналитиков для туриндустрии. Учащиеся исследуют клиентский путь, находят слабые места в сервисе и развивают туристические продукты как рентабельные проекты. «Продюсирование мероприятий и маркетинг в туризме». Студенты учатся придумывать новые туристические маршруты и локальные события, делая их востребованными для аудитории и экономически устойчивыми для бизнеса.

Практика и трудоустройство выпускников

Институт МИДиС традиционно строит процесс обучения на решении реальных задач бизнеса. Студенты новых направлений заходят на рынок труда через практические кейсы, оплачиваемые стажировки и постоянное общение с действующими профессионалами.

Для абитуриентов выбор новых направлений МИДиС — это возможность получить образование, которое полностью включено в экономические процессы Челябинска, области и страны. Мы помогаем получить востребованную специальность и раскрыть творческий потенциал каждого студента!

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