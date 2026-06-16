Челябинцу дали второй пожизненный срок за убийства четырех пенсионерок

Советский районный суд Челябинска признал виновным 49-летнего Андрея Мелюха в убийствах четырех пенсионерок и попытках убить еще двух (ч. 3 ст. 30, п. «а, в, з» ч. 2 ст. 105; п. «а, в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Осужденного за аналогичные преступления приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что с июля по октябрь 2001 года Андрей Мелюх нападал на пожилых местных жительниц в подъездах домов в Советском и Центральном районах города. Он бил пенсионерок кирпичом по голове, похищал их сумки и скрывался с места преступления. Доказано, что от действий Мелюха пострадали шесть горожанок. Четыре из них скончались, две смогли выжить благодаря своевременной медицинской помощи.

По данным следствия, первую жертву обнаружили 28 июля 2001 года в подъезде дома №11А по улице Ширшова. Сразу установить обстоятельства преступления не удалось. Однако через время криминалист обратил внимание на пять подобных уголовных дел, в которых фигурировал местный житель в камуфляжном костюме и кепке. Так следователи вышли на Андрея Мелюха, который уже отбывал наказание в виде пожизненного лишения свободы за аналогичные преступления. Во время допросов он признался, что эти убийства тоже совершал нападения ради личного обогащения.

В ноябре 2002 года Андрей Мелюх был приговорен к пожизненному лишению свободы за ранее совершенные 10 убийств пенсионерок. Советский районный суд Челябинска 16 июня 2026 года за покушения на убийства еще двух местных жительниц назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы, за убийства четырех горожанок — 16 лет. По совокупности преступлений фигуранта приговорили к 20 годам заключения, а с учетом назначенного в 2002 году наказания — к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

Уголовное преследование за разбои (ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ) прекращено за истечением сроков давности привлечения. Судебные акты в законную силу не вступили.

Виталина Ярховска