Ремонт перетянул одеяло бизнеса

Ремонт бытовой техники, перетяжка мягкой мебели и пошив одежды в ателье стали самыми быстрорастущими сферами малого бизнеса за последние три года. Обороты подобных сервисов выросли почти на четверть. Такие выводы делают отраслевые аналитики на основе данных из реестров юрлиц и банковской статистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Динамика показателей розничного бизнеса по продажам новых бытовых товаров зримо отстает от главного тренда: растут обороты сервисов, где можно починить, модернизировать или просто немного поменять купленное прежде, проще говоря, бывшее в употреблении. Денежные поступления ИП и компаний в категории «Ремонт техники» увеличились на 51%, на втором месте — ремонт компьютеров, на третьем — ремонт мебели. В среднем почти на четверть больше, чем в 2023 году, говорит аналитик «Точка Банка» Галина Патрушева:

«Хотя количество предпринимателей в этой сфере практически не изменилось, обороты отрасли выросли на 24%. Число предпринимателей в ремонте одежды за три года выросло на 16%, в то время как в торговле одеждой их стало меньше на 9%. В розничной торговле одеждой число предпринимателей упало. Лидерами по росту оборота за три года стал ремонт бытовых приборов и садового инвентаря — здесь показатели подскочили на 51%».

Не то чтобы клиент полюбил винтаж — просто поменялась потребительская стратегия. Немного поменять фасон дорогого костюма — и правильно, и экологично, и рационально, рассуждает куратор Fashion Factory School Валерия Малькова:

«Это, как принято говорить, оптимизация расходов: не могу купить новое, поэтому ремонтирую то, что уже есть. Мы продлеваем жизнь тем предметам нашего быта, которые еще можем использовать. Тенденция ожидаемая. Есть люди, которые действительно готовы отремонтировать ваши предметы. Вопрос, конечно, к запчастям, но я думаю, они справляются».

А какие, собственно, вопросы к расходникам? Динамика стоимости и логистика доставки стали дороже и сложнее. В остальном ремонт остается востребованным вне зависимости от ситуации в торговле, признается директор Ассоциации сервисных центров Алексей Виолин:

«Запчасти выросли в цене. Раньше технику несли в ремонт, ее и сейчас несут. Когда доллар гулял, цены поднялись, и назад они уже не возвращаются. Хорошая техника в любом случае не дешевеет. С ужесточением налоговой мы вынуждены поднимать цены на услуги, а так все стабильно».

Стабильность такого рода заставляет задуматься: нужно ли купить новое в эконом-сегменте или стоит обновить уже ставшее родным и еще неплохо сохранившееся? Для тех, кто считает деньги, ответ очевиден, делится соображениями основатель и собственник фабрик мебели «Уютная Среда» Алексей Никонов:

«Если раньше в условиях довольно хороших бюджетов люди могли сменить мебель под цвет штор, то сейчас, конечно, ситуация стала немного другой. Можно обтянуть, перетянуть ткани. Уходит очень много микробизнесов. Мы видим, как небольшие производители не могут конкурировать с маркетплейсами, оптимизация затрат у них происходит намного менее эффективно. Те диваны, которые куплены 5-7 лет назад, имеют хороший, качественный каркас. И становится на 30-40% выгоднее его починить, нежели купить новый такого же качества, либо эконом-сегмента из ДВП».

Что же до позитивной стороны вопроса (роста выручки), то эксперты объясняют его не столько развитием технологий ремонта, сколько общей динамикой расценок на услуги. Обычная покупка — слишком просто. Обновление становится творческим.

Станислав Крючков