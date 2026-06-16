В суде оспаривается решение о признании займа УМ «Школьник» вкладом в имущество

Кипрская компания, аффилированная с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, оспаривает решение о признании выданного универсальному магазину «Школьник» (бывший актив Михаила Юревича) займа вкладом в имущество. Информация отражена в картотеке арбитражных дел.

Апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Челябинской области подала компания из Кипра Rantip Invest Limited. В начале мая суд в закрытом заседании удовлетворил требования ООО «Универсальный магазин „Школьник“» к организации, признав выданный компанией заем в 2018 году вкладом в имущество. Жалобу направило и другое кипрское предприятие — Baiterek Capital. В деле оно выступает в качестве третьего лица. На данный момент апелляции не приняты к производству.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно суд удовлетворил подобный иск от национализированного ООО «Отельстрой».

Виталина Ярховска