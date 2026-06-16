В Самарской и Ульяновской областях объявлен отбой воздушной тревоги

Отбой ракетной опасности объявлен в Самарской и Ульяновской областях. Угроза воздушного нападения миновала. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работа наземного общественного транспорта в Самаре возобновлена. Автобусы, троллейбусы и трамваи ходят по расписанию.

Ракетная опасность объявлялась в Самарской области во вторник в 7:49 (MSK+1). В регионе прозвучали сирены. ТАкже ракетная опасность была объявлена в Ульяновской и Оренбургской областях. В аэропорту Ульяновска вводились временные ограничения на прием и отправление самолетов.

Георгий Портнов