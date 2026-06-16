В Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях утром во вторник, 16 июня. Об этом сообщили региональные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

В Оренбуржье, Ульяновской и Самарской областях прозвучали сирены. Власти призвали жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам. Гражданам, которые находятся на улице или в транспорте, рекомендуют направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Телефон для связи: 112. Движение наземного общественного транспорта в Самаре приостановлено. Метро работает. Вход для укрытия свободный.

Георгий Портнов