Маричев: «Роснано» вышла на новый цикл развития

Антикризисная команда «Роснано» вывела компанию на новый цикл развития, заявил в интервью «Ъ» управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев.

По его словам, команда работает сейчас «ради гигиены, иммунитета и созидания». «Иммунитета — чтобы прошлое больше не ранило компанию и не затягивало ее обратно в старые ошибки»,— сказал господин Маричев.

«Гигиены — чтобы не перенести эти ошибки в будущее и не заразить новый цикл развития. И созидания — чтобы после расчистки компания могла заниматься тем, ради чего вообще нужна: развитием технологий, промышленным внедрением»,— добавил он.

«Мы сегодня уже имеем право сказать, что этот новый цикл развития уже начался и он будет очень полезен компании, стране, людям»,— подытожил Михаил Маричев.

Подробнее — в интервью «Ъ» с управляющим директором «Роснано» по корпоративной защите Михаилом Маричевым.