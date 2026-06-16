Патрушев: в российские порты регулярно приходят заминированные суда

В порты России регулярно приходят торговые суда с магнитными минами, прикрепленными ко днищу, заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах»,— сказал господин Патрушев в разговоре с «Российской газетой». По его словам, так суда фактически превращаются в плавучие мины.

В интервью газете Николай Патрушев также заявил о необходимости обеспечить боевую готовность российского флота, так как западные страны прорабатывают возможность превентивных ударов по базам ВМФ РФ. Судам ВМФ стоит самим «оказываться под носом у вероятного противника», добавил он.