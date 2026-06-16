Лукашенко: Путин отвел войска от Киева в 2022 году из-за лжи Ватикана и израильтян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Ватикан и «еврейское лобби» в обмане Москвы во время наступления российских войск на Киев в 2022 году. По словам господина Лукашенко, они убедили российское руководство в готовности Украины подписать мирное соглашение, из-за чего президент Владимир Путин согласился отвести армию от украинской столицы.

«Определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Видя такую ситуацию и то, что гибнет немало людей и что война, будем откровенны, идет несколько не совсем по сценарию, который был прописан, Путин согласился и вывел свои передовые части из Киева... В очередной раз, наверное, — я знаю,— эти силы обманули. Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени (президента Украины Владимира. —”Ъ”) Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся»,— сказал господин Лукашенко (цитата по сайту администрации президента Белоруссии).

В начале украинского конфликта никто не сомневался в том, что он быстро завершится победой россиян, добавил Александр Лукашенко. Если бы Россия продолжила наступление, «там ни Зеленского, никого бы не осталось», считает он. «Судите сами, кто прав, кто виноват в этом деле. Но мы опирались (и я в том числе) на объективные вещи, которые происходили на поле боя»,— сказал президент.

Владимир Путин ранее также заявлял, что отвод российских войск из-под Киева весной 2022 года был условием для заключения мирного договора с Украиной. Однако после того, как российские силы отошли, Киев отказался от этих договоренностей, говорил российский президент.