Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником в переговорах России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что ему не нравится роль посредника в мирных переговорах. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия» в ответ на вопрос о возможном посредничестве республики в урегулировании российско-украинского конфликта.

«Я вообще не люблю посредничество. С философской точки зрения оказываешься между жерновами, тебя могут просто перетереть и выплюнуть. Мы знаем свое место. Мы не обладаем колоссальным ресурсом, допустим, как Китай. Или какие-то другие страны, которые прям пищом лезут для того, чтобы быть посредниками»,— заявил господин Лукашенко (цитата по сайту президента).

При этом господин Лукашенко заявил, что Республика Беларусь должна будет участвовать в мирных переговорах. «Только мы, три славянских народа, договорившись, будем как-то расхлебывать последствия... Мы должны решить этот вопрос. Это мною давно было предложено. Это предложение не исчезло, не забыто. Думаю, что Владимир Александрович Зеленский, неглупый же человек, наконец-то поймет»,— сказал президент. Он выразил надежду, что президент Украины «переступит через амбиции, через смерть тысяч людей», и тогда страны начнут договариваться — «о том, как сделать так, чтобы еще столько людей не погибло, чтобы восстановить для живых то, что можно восстановить, и упокоить мертвых».

Александр Лукашенко добавил, что странам нужно предпринять любые шаги для того, «чтобы через компромиссы достичь мирного соглашения». Он добавил, что у него есть идеи насчет того, что должны сделать страны для урегулирования конфликта, но раскрывать их президент отказался. «Это будет решаться за столом переговоров, и не я это буду решать, а стороны, непосредственно вовлеченные в этот конфликт»,— сказал он.