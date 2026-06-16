Мерзлякова призвала включить омбудсменов в работу по признанию иноагентов в РФ

Власти должны включить омбудсменов в российских регионах в экспертные советы Министерства юстиции России для противодействия признания иностранными агентами организаций, которые «стараются для страны», заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в интервью «Ъ-Урал». Она подчеркнула, что уже внесла соответствующее предложение новому уполномоченному по правам человека в РФ Яне Лантратовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Госпожа Мерзлякова отметила, что в отличие от Минюста РФ, правозащитники наблюдают «работу этих НКО в деле». «Была организация, которая помогала ВИЧ-инфицированным, но в ней было иностранное финансирование, и она получила статус иностранного агента. Мы включились и пытались доказать, что она не преследовала политические цели против нашей страны и не была настроена на подрыв конституционного строя, и в итоге с нее этот статус сняли»,— пояснила она, подчеркнув, что в России не должно происходить ситуаций, когда «люди стараются для страны, а государство этого не заметило».

Понятие «иностранный агент» было включено в российское законодательство в отношении некоммерческих организаций в 2012 году. С 2017 года ими стали признавать СМИ, с 2019-го — физических лиц, с 2020-го — незарегистрированные общественные объединения. В 2022 году иностранным агентам запретили организовывать публичные мероприятия, служить в армии по контракту и работать в избиркомах, в 2023-м — получать от государства финансовую поддержку, в феврале 2024-го — размещать рекламу, в мае 2024-го — избираться на выборах любого уровня, в 2025-м — вести образовательную и просветительскую деятельность и входить в состав органов управления госкорпораций. В декабре 2024-го иностранных агентов обязали хранить средства от доходов от интеллектуальной деятельности, квартир и вкладов на специальных рублевых счетах.

В мае 2025 года число иностранных агентов в России превысило 1 тыс. На момент публикации в соответствующий реестр Минюста РФ включены 1 215 физических лиц, организаций, СМИ и объединений.

Василий Алексеев