Умер создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин

В возрасте 72 лет умер Владимир Кузьмин, разработавший советский синтезатор «Поливокс». Об этом сообщила в Telegram-канале Экспериментальная фабрика электронных музыкальных инструментов (ЭФЭМИ). Смерть наступила 12 июня от инсульта.

Владимир Кузьмин родился во Владивостоке в октябре 1953 года, но большую часть жизни провел в Екатеринбурге. Он разработал «Поливокс» на Качканарском радиозаводе «Форманта», где позже занимался созданием промышленных массовых электронных музыкальных инструментов с 1982 по 1990 год. Дизайном синтезатора по образцу советских военных радиостанций занималась его жена Олимпиада Кузьмина. «Поливокс» стал очень популярен за рубежом.

В последние годы Николай Кузьмин сотрудничал с другими разработчиками, чтобы сохранить наследие «Поливокса». Например, с компанией Behringer, которая разрабатывает собственную версию «Поливокса». Полурабочий прототип под серийным номером №4 подарили Кузьмину и продемонстрировали в Уральской консерватории. Также вместе с Elta Music он создал современные версии инструмента — Polivoks-M и Polivoks Mini, а вместе с Harvestman — блоки для модульных синтезаторов на основе схем и звучания «Поливокса».

Синтезатор использовали группы Franz Ferdinand, Rammstein, Bring Me the Horizon и «Агата Кристи». Он также звучит в саундтреках к играм Doom (2016) и Cyberpunk 2077.