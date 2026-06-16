ФАС возбудила дело о картельном сговоре против крупнейших топливных трейдеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении нефтетрейдеров АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел», сообщили «Ъ» в пресс-службе. Там отметили, что действия участников торгов могли повлиять на изменение стоимости топлива. «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел» — одни из крупнейших топливных трейдеров на Петербургской бирже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняет служба, во время внеплановых проверок были выявлены факты, подтверждающие координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. «В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам»,— отметили в ФАС.

Указанные компании систематически совершали действия на торгах, которые приводили к выкупу всего объема топлива, запланированного для реализации на бирже, что ограничивало возможность покупки добросовестными участниками рынка. В случае установления вины участникам соглашения грозят административные штрафы по статье 14.32 КоАП.